Botafogo segura Bruno Lage

A direção do Botafogo segurou Bruno Lage depois do técnico ter colocado o lugar à disposição na sequência do desaire (1-2) com o Flamengo. O desabafo surpreendeu os responsáveis do clube, mas a concretização da demissão nunca esteve em cima da mesa. Apesar do contratempo, o líder Fogão viu o Palmeiras de Abel Ferreira ser travado (0-0) pelo Corinthians. Conservou assim uma vantagem de 10 pontos (51/41) sobre o vice-líder Verdão, volvidas 22 jornadas do Brasileirão.

"Isto de só olharem para o nosso percurso desde que cheguei é uma pressão enorme para os jogadores. Só há uma forma de os libertar, daí ter colocado o lugar à disposição. O meu contrato termina em dezembro, são muitos salários e prémios a receber, mas posso abdicar disso. Não sou guloso com o dinheiro", lançou Lage na sala de imprensa. Os dirigentes do clube ficaram alarmados e reuniram-se de imediato com o técnico. Lage confessou ansiedade e explicou que não quis pedir a demissão, mas colocar toda a pressão sobre si. A direção repreendeu a abordagem, mas reforçou o apoio ao luso.

O Palmeiras de Abel Ferreira podia ter reduzido a diferença para 8 pontos, mas não foi além de um nulo no dérbi com o Corinthians. "Pelo volume e pelas estatísticas, se tivesse que haver um vencedor... seríamos nós. A sensação é de que perdemos dois pontos aqui, independentemente da distância para o líder. Já falei o que penso sobre essa distância e sobre esse adversário", frisou Abel.

O Cuiabá (10º) de António Oliveira sofreu a quarta derrota seguida na Série A, desta feita diante do Grémio (0-2), começando a perigar o lugar do luso. Nesta sequência, o Cuiabá não marcou qualquer golo! Entretanto, o Bragantino de Pedro Caixinha (6º) empatou (0-0) com o Cruzeiro e o Bahia de Renato Paiva (16º) empatou (1-1) com o Vasco da Gama.