Botafogo-SP de Paulo Gomes 'trava' o Bragantino de Pedro Caixinha

O Botafogo-SP, de Paulo Gomes, arrancou um empate (1-1) frente ao favorito RB Bragantino, de Pedro Caixinha, na 3.ª jornada do Paulistão. Léo Ortiz (45'+2) abriu para o 6.º do último Brasileirão, mas Alex Sandro (89') fez o empate, que deixa os dois clubes com 4 pontos.

O Cuiabá de António Oliveira goleou (5-0) o Dom Bosco para somar a primeira vitória no Matogrossense depois de arrancar com dois empates.