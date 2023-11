Botafogo vai avançar para o despedimento do técnico Lúcio Flávio

O Botafogo prepara-se para ter o quarto treinador da temporada. Depois da derrota com o Grémio, por 4-3 , que deixou ainda mais difícil a tarefa de conquistar um título que parecia certo, a direção do clube carioca terá já decidido despedir Lúcio Flávio, o técnico que assumiu o comando da equipa após a saída de Bruno Lage, tendo já iniciado contactos para encontrar um novo comandante para assumir a equipa até final do ano. Segundo o Globoesporte, Flávio irá manter-se no cargo até esse novo treinador ser encontrado, sendo dele a preparação da partida para o jogo deste fim de semana, diante do RB Bragantino.Ainda de acordo com a mesma publicação, o treinador que aceitar assumir o comando do Fogão deverá apenas ficar no clube até final do Brasileirão - "a chance de qualquer novo comandante ficar em 2024 é mínima, mesmo em caso de título", escreve o Globoesporte.Lembre-se que a temporada do Botafogo começou com Luís Castro, técnico que deixou os cariocas muito bem encaminhados para conquistar o título brasileiro depois de uma primeira volta praticamente perfeita, até que surgiu a sua saída para o Al Nassr. Veio Bruno Lage e a equipa não mais alcançou os resultados de outrora, nem mesmo com a saída do português para a entrada de Lúcio Flávio. É certo que o Botafogo ainda é líder, mas os resultados recentes não são nada animadores...