Botafogo volta a perder pontos e Palmeiras de Abel Ferreira é líder isolado do Brasileirão

O Botafogo voltou, esta quinta-feira, a perder pontos no Brasileirão, desta feita com o empate no terreno do Fortaleza (2-2), cedendo a liderança isolada do campeonato ao Palmeiras de Abel Ferreira.O Fogão entrou mal na partida e aos 8 minutos já perdia por 1-0, fruto do golo de Yago Pikachu. Um autogolo de Brítez aos 20' deixou tudo empatado mas, ainda na 1.ª parte, Guilherme voltou a dar vantagem ao Fortaleza (41'). Já nos minutos finais (78'), Danilo sentenciou o resultado em 2-2.Este empate deixa o Palmeiras na liderança isolada do Brasileirão, com 62 pontos, mais um do que o Botafogo (61). O Verdão, refira-se, entra em campo no domingo, igualmente fora de casa diante do Fortaleza. Todas as equipas têm, neste momento, 34 partidas disputadas.Destino diferente teve o Bragantino de Pedro Caixinha, que esta madrugada foi derrotado pelo Flamengo de Tite, por 1-0. O único golo do encontro foi apontado pelo uruguaio Arrascaeta, aos 75 minutos.