Bragantino de Pedro Caixinha eliminado nos 'oitavos' da Taça Sul-americana ao perder nos penáltis

O Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha, foi eliminado nos oitavos de final da Taça Sul-americana de futebol, ao perder com o América Mineiro, no desempate por penáltis (4-3), após empate 3-3 no tempo regulamentar, em jogo disputado na madrugada desta sexta-feira.

Depois de ter empatado 1-1 em Minas Gerais, há uma semana, o Bragantino esteve por três vezes em vantagem na partida da segunda mão, a última das quais anulada aos 90'+10 minutos, na sequência do golo marcado por Gonzalo Mastriani, de penálti.

O Bragantino, que integra o grupo de quatro equipas igualadas no segundo lugar do campeonato brasileiro, a 13 pontos do líder Botafogo, treinado pelo português Bruno Lage, colocou-se na frente da eliminatória logo aos cinco minutos, quando Sorriso inaugurou o marcador.

O avançado bisou, aos 45'+3 minutos, pouco depois de o adversário, que ocupa o 10.º lugar no Brasileirão, ter empatado, aos 45'+1, por Mastriani, voltando a igualar ainda antes do intervalo, aos 45'+5, por Eder Ferreira.

Na segunda parte, o golo marcado por Leo Ortiz parecia ter-se revelado decisivo para o apuramento do Bragantino, que jogou no estádio do Corinthians, mas Mastriani voltou a faturar e levou o encontro para o desempate por penáltis, no qual o América Mineiro foi mais eficaz.