Bragantino de Pedro Caixinha empata frente a Cuiabá de Ivo Vieira

A 2.ª jornada do Brasileirão começou ontem e o destaque vai para mais um duelo entre treinadores portugueses. O Cuiabá, de Ivo Vieira, esteve a vencer, graças a um golo de Matheusinho (67’), mas acabou por empatar em casa (1-1) com o RB Bragantino, de Pedro Caixinha, que marcou por Thiago Borbas (85’) e passou a somar quatro pontos.

A abrir a ronda, o Fluminense bateu (2-0) o Ath. Paranaense e lidera com seis pontos. Destaque ainda para a estreia vitoriosa de Dorival Júnior ao comando do São Paulo, que bateu (3-0) o América Mineiro, com o luso-brasileiro Marcos Paulo (ex-Famalicão) a marcar aos 90’+6.