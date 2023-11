Bragantino de Pedro Caixinha perde e pode ver o Botafogo fugir na liderança

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bragantino de Pedro Caixinha perdeu na quarta-feira com o São Paulo, em jogo a contar para a 33.ª jornada do Brasileirão, e pode ver o Botafogo distanciar-se na liderança.

O Bragantino, a um ponto do líder e com mais um jogo perdeu em encontro decidido já nos descontos, com um penálti a beneficiar o São Paulo e convertida por Erison, aos 90'+3 minutos.

"Temos que gerir muito bem as expectativas em relação à forma que temos de preparar emocionalmente a equipa. Existia esse lado emocional muito grande, porque a equipa, mesmo que fosse por uma hora ou uma noite, ficava no primeiro lugar se ganhasse", alertou Pedro Caixinha.

O treinador português garantiu ainda em conferência de imprensa que o Bragantino vai manter a sua ideia, quando faltam seis jogos para o final do campeonato, com uma ronda em atraso para os paulistas, da 30.ª jornada, em casa do Flamengo.

"Não vamos mudar a forma de ser e estar porque aconteceu uma coisa que às vezes acontece no futebol, que é perder. Penso que, mesmo assim, somos a equipa que menos perdeu [seis derrotas no Brasileirão]", justificou.

O Botafogo recebe esta quinta-feira o Grêmio, em encontro da 33.ª jornada, ficando, posteriormente, ainda com um jogo em atraso, da 29.ª jornada, em casa do Fortaleza.