Bragantino de Pedro Caixinha sobe a terceiro no Brasileirão após vencer Goiás de Evangelista

O Bragantino ganhou na última madrugada fora ao Goiás, por 2-0, com a formação do treinador português Pedro Caixinha a ascender ao terceiro lugar da Liga brasileira, enquanto os comandados do luso Armando Evangelista estão no fundo da tabela.

O primeiro golo desta partida da 31.ª jornada do Brasileirão surgiu no final do primeiro tempo, aos 45 minutos, por intermédio do avançado uruguaio Thiago Borbas, e Talisson fechou a contagem aos 90.

Com os três pontos, o Bragantino subiu à terceira posição do campeonato, com 55 pontos (só com 30 jogos disputados), apenas um ponto atrás do Palmeiras, de Abel Ferreira, que está em segundo, e a quatro pontos do líder Botafogo.

Já o Goiás, de Evangelista, que contou com o médio português Raphael Guzzo na condição de suplente não utilizado, está no 18.º posto com 32 pontos.