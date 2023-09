Bragantino, de Pedro Caixinha, vence e 'cola-se' a Grémio e Flamengo

O Bragantino, do treinador português Pedro Caixinha, venceu na quinta-feira à noite o Grémio (2-0) e persegue no Brasileirão os lugares de apuramento direto para a Taça dos Libertadores.

Diante de um adversário do grupo da frente, o Bragantino garantiu a vitória ainda na primeira parte, graças a um autogolo de João Pedro, aos 20 minutos, e já perto do intervalo, aos 45'+1, Vitinho aproveitou uma defesa incompleta para fazer o segundo.

"Na primeira parte, fomos muito intensos, foi bem jogado, exploramos os espaços do adversário, pressionamos quando tínhamos que pressionar. Na primeira parte, estivemos bem nesse sentido. Na segunda, não entramos tão bem", analisou o treinador luso.

No campeonato, a equipa segue agora na quinta posição, com os mesmos 39 pontos de Flamengo (quarto) e Grêmio, (terceiro, com menos um jogo), que perderam os seus jogos desta 23.ª jornada, mas o Fluminense (sexto) ainda joga hoje.

O Brasileirão é liderado pelo Botafogo, de Bruno Lage, com 51 pontos (22 jogos, menos um), seguido de Palmeiras, de Abel Ferreira, com 41 (22), de Grêmio, Flamengo (menos um jogo) e Bragantino, todos com 39, de Fluminense, com 38 (22) e de Athletico Paranaense, com 37 (23).

As seis primeiras posições apuram para a Taça dos Libertadores, mas apenas com entrada direta para os quatro primeiros.

O campeonato brasileiro, além de Bruno Lage, Abel Ferreira e Pedro Caixinha, conta ainda com António Oliveira no Cuiabá e Armando Evangelista no Goiás, após as saídas recentes de Pepa, do Cruzeiro, e de Renato Paiva, do Bahia.