Bragantino de Pedro Caixinha vence e sobe ao pódio do Brasileirão

O Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha, ascendeu, provisoriamente, ao 3.º lugar do Brasileirão, ao vencer fora o América Mineiro por 2-0, em encontro da 24.ª jornada, disputado na terça-feira.

Jadsom Silva, aos 36 minutos, e Lucas Evangelista, ex-jogador de Estoril Praia e V. Guimarães, aos 90'+10, apontaram os tentos do conjunto de Bragança Paulista.

Pelo meio, já em tempo de compensação, aos 90'+4, os anfitriões poderiam ter chegado à igualdade, mas o guarda-redes Cleiton defendeu o penálti do uruguaio Gonzalo Mastriani.

Com este triunfo, o onze de Pedro Caixinha passou a contar 42 pontos, colocando-se a nove do líder Botafogo, de Bruno Lage, a quatro do vice Palmeiras, de Abel Ferreira, e com mais dois do que o Grêmio, três equipas que têm menos um jogo.