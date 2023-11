Bragantino de Pedro Caixinha volta a vencer no Brasileirão e pressiona Palmeiras e Botafogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bragantino, orientado pelo treinador português Pedro Caixinha, recebeu e venceu este domingo o Corinthians, por 1-0, e voltou a pressionar o Botafogo na liderança do Brasileirão.O único golo da partida foi apontado por Helinho, que aos 29 minutos anotou uma autêntica obra de arte, num remate forte e colocado de pé esquerdo de fora da área.Com este resultado, o Bragantino chega aos 58 pontos em 31 jogos disputados e pressiona o 2.º lugar do Palmeiras (59 pontos em 32 partidas) e a liderança do Botafogo (59 pontos em 30 encontros).