Bragantino vence e segue no 2.º lugar do Brasileirão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bragantino, de Pedro Caixinha, venceu na quinta-feira à noite na visita ao Santos, por 3-1, e mantém a perseguição ao líder Botafogo, após a 27.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.

A equipa de Bragança Paulista, que não perde há sete jogos, com cinco triunfos e dois empates, não facilitou na visita ao Santos, que está em zona de descida (17.º) e chegou a ter uma vantagem de três golos logo após o intervalo.

Eduardo Sasha bisou, com golos aos nove minutos e aos 29', este de penálti, e Eric Ramires, que tinha entrado ao intervalo fez o 3-0 um minuto depois, enquanto do lado do peixe o único golo partiu de um desvio na própria baliza de Leo Ortiz, aos 86'.

A vitória deixa o Bragantino com os mesmos nove pontos de diferença para o Botafogo, que na quarta-feira tinha vencido em casa do América Mineiro, por 2-1.