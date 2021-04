Branco, ex-FC Porto, deixa hospital após três semanas internado

O antigo futebolista brasileiro Branco, que alinhou no FC Porto e se sagrou campeão do mundo em 1994, deixou este sábado o hospital, no Rio de Janeiro, depois de três semanas de internamento devido à covid-19.

O antigo lateral esquerdo, de 56 anos, estava num hospital do Rio de Janeiro desde 17 de março, tendo mesmo estado intubado nos cuidados intensivos devido ao agravamento clínico da infeção.

Hoje, Branco deixou a unidade de saúde de cadeira de rodas e foi aplaudido por parte da equipa médica do hospital.

O atualmente coordenador das seleções brasileiras de escalões de formação vestiu a camisola do FC Porto entre 1988 e 1990, conquistando um campeonato (1989/90) e uma Supertaça (1990), tendo ainda alinhado em clubes como Internacional Porto Alegre, Fluminense, Brescia, Génova, Grêmio, Corinthians, Flamengo, Middlesbrough, Mogi Mirim e New York Red Bulls.