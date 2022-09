Brasil a ferro e fogo: Batalha campal em plena autoestrada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Máfia Azul é a claque do Cruzeiro, que esta noite defronta o Ponte Preta. A Mancha Verde é a claque do Palmeiras, que visita o reduto do Atlético Mineiro.

Apesar dos dois clubes não se defrontarem e nem sequer estarem no mesmo escalão competitivo, os seguidores dos dois emblemas encontraram-se durante as respetivas viagens de acompanhamento das equipas e o cenário foi de pancadaria total, como as imagens documentam. Em plena autoestrada... [imagens que podem chocar os leitores mais sensíveis]