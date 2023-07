Brasil anunciou Ancelotti como selecionador mas o treinador não assinou nada

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol anunciou que Carlo Ancelotti será o selecionador do Brasil a partir da Copa América do próximo ano, declarações que, segundo o jornal 'As', surpreenderam o treinador italiano do Real Madrid, que não tem nada assinado.Ednaldo Rodrigues oficializou o nome de Ancelotti no dia em que apresentou Fernando Diniz, atual treinador do Fluminense, como selecionador interino, o que apanhou o treinador dos merengues desprevenido. É que, segundo o 'As', Ancelotti conversou com o presidente da CBF quando acabou a época e prometeu voltar a fazê-lo em janeiro, altura em que, legalmente, poderá começar a falar com outros clubes ou federações. Até lá a ideia é manter-se focado nos blancos.Por isso foi com surpresa, acrescenta o 'As', que Ancelotti viu o seu nome ser apresentado como garantido, sem nunca ter assinado nada. "E se o Carlo ganhar a Liga dos Campeões, a LaLiga e o Florentino [Pérez] lhe oferecer um novo contrato?", questiona uma fonte próxima do técnico italiano.A mesma fonte explica que esta situação pode tornar-se perigosa. "Se ao longo da época houver maus resultados, vão acusá-lo de estar a pensar mais no Brasil do que no Real Madrid e isso não seria justo."Ancelotti regressa esta semana a Madrid, para segunda-feira dar início aos trabalhos de pré-época do Real Madrid.