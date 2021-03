Brasil anuncia decisão histórica: equipas só podem ter dois treinadores por ano

Os clubes do Brasileirão aprovaram esta quarta-feira uma decisão histórica para o futebol do país, mas que também poderá abrir portas para uma nova era no âmbito mundial.





A partir desta temporada, os emblemas do principal campeonato canarinho só podem ter um máximo de dois treinadores por cada época, ao passo que também os técnicos terão limite fixado em duas equipas a comandar por temporada. Caso um clube despeça dois treinadores na mesma temporada, nesse caso só poderá substitui-lo por um interino que esteja na formação.A proposta foi apresentada aos clubes pelo presidente da CBF, tendo recebido aprovação com 11 votos a favor e 9 contra. Note-se que esta mesma proposta já tinha sido apresentada noutros anos, mas só agora recebeu luz verde.