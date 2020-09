Brasil não esquece Jorge Jesus: «Flamengo é muito grande para cara que dava treino»

O Flamengo foi na madrugada desta sexta-feira goleado pelo Independiente del Valle, em jogo na Taça Libertadores, e os críticos arrasaram com o treinador catalão Domènec Torrent.





"Acho que o Flamengo é muito grande para colocar na mão de um cara que dava treino. E aí, é uma coisa que já aconteceu em outros lugares, quando o balneário é maior do que o cara, é complicado, esse balneário do Flamengo é cabeludo e é muito maior do que ele, o Flamengo é muito maior do que ele, o balneário é maior do que ele, todo o mundo é maior do que ele nesse Flamengo", afirmou a jornalista Marília Ruiz no programa 'Fim de Papo', do UOL.Além das críticas ao treinador , também a direção do Flamengo foi visada, numa declaração, em que ficou bem visível que o trabalho desenvolvido por Jorge Jesus à frente do Mengão ainda não foi esquecido."Foi um pouco pretensioso o Flamengo achar que um cara que nunca foi técnico era o suficiente para empurrar o trabalho do Jorge Jesus, porque é isso o que o Flamengo estava à espera, que ele empurrasse o trabalho do Jorge Jesus", comentou Marília Ruiz.O treinador português, que deixou o Brasil pelo Benfica, levou o Flamengo à conquista da Taça Libertadores na última temporada e começar a defesa do título com uma derrota humilhante por 5-0 não estava, certamente, nos planos.