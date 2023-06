Brasil-Senegal: chuva de estrelas no tapete de Alvalade

O Estádio José Alvalade recebe hoje o particular entre Brasil e Senegal, o que significa que , a partir das 20h00, haverá uma chuva de estrelas no tapete de relva da habitual casa do Sporting. As duas seleções têm ‘milhentos’ craques nas suas fileiras, sendo que Vinícius Jr. e Sadio Mané são dois dos que prometem prender mais atenções. A antevisão da canarinha, conduzida de forma descontraída pelo assessor de imprensa, levou muitos jornalistas ao Auditório Artur Agostinho, grande parte deles com o propósito de perceberem se este é o último encontro de Ramon Menezes como interino, face ao acordo já noticiado entre a CBF e Ancelotti. Ramon sorriu, mas não se adiantou: "Não posso falar no ‘se’. Quero ajudar a seleção. O presidente sabe o que faz. Quero estar focado neste jogo."

Sob o mote ‘com racismo não tem jogo’, o técnico acabou por elogiar o Senegal e perspetivou "dificuldades" para o jogo de hoje, lamentando também ainda não ter conseguido orientar Neymar desde que assumiu a cadeira de Tite, logo após o fracasso no Mundial. "É uma pena. Representa tudo o que é o futebol brasileiro", disse, vincando também os "belos" trabalhos de Abel Ferreira e Jesus no Brasil.

Ancelotti chega em 2024

Certo é que Ancelotti está mesmo fechado como próximo selecionador brasileiro mas, segundo o ‘Globoesporte’, apenas assumirá o cargo em... junho de 2024. De acordo com aquele jornal, o escrete será comandado até lá por um elemento da confiança do italiano, que definirá quem fará a transição até essa data.



Jogo em direto no site de Record



Este embate entre as seleções de Brasil e Senegal, que trará até Portugal verdadeiras estrelas do futebol mundial, será transmitido em direto no site de Record. A narração é do jornalista David Novo e os comentários ficarão a cargo de Nuno Dias. Mais tarde, poderá também acompanhar este encontro na íntegra, em diferido, na CMTV. Além de Vinícius Jr. e Mané, muitas outras estrelas irão pisar o relvado do Estádio José Alvalade. Este jogo vai também marcar o regresso de alguns craques ao nosso país. Para se ter uma noção, quatro do 11 prováveis titulares do Brasil já representaram equipas portuguesas: Danilo, Militão e Casemiro jogaram no FC Porto, enquanto Ederson vestiu a camisola do Benfica.



Rodrygo e Alisson estão fora



Alisson e Rodrygo são baixas confirmadas na seleção brasileira. O guardião do Liverpool está a recuperar de uma lesão num dedo da mão esquerdo, ao passo que o avançado do Real Madrid sofreu uma recaída do desconforto que sentiu no joelho direito na goleada (4-1) à Guiné Conacri. Quem vai a jogo é Paquetá, que admitiu ainda não querer apanhar o ‘comboio’ que levou Cristiano Ronaldo e Messi para campeonatos endinheirados, mas com menos visibilidade. "Ainda tenho muito para ganhar na Europa, mas compreendo o que eles fizeram, até porque estão na fase final da carreira", disse o dianteiro do West Ham, de 25 anos.



Aliou Cissé quer evoluir





O Senegal é o atual campeão africano, mas o selecionador Aliou Cissé quer transportar a equipa para um patamar superior: "Só podemos evoluir se jogarmos contra seleções como o Brasil, que só tem jogadores nas 5 principais ligas. É bom para nós."