Brasileirão ao rubro: aí está mais um assalto no combate do... século

A três jornadas do fim do Brasileirão, continuam a ser seis os clubes com possibilidades de se sagrarem campeões. Num final de campeonato que ficará para a história do futebol, o Palmeiras, detentor do troféu, segue no topo e depende de si próprio para repetir o título. E Abel Ferreira tem agora duas partidas seguidas em casa, a começar já esta noite (00.30), diante do já despromovido América Mineiro. "O meu maior orgulho nesta equipa é a atitude, a forma como fazemos das tripas coração para depender só de nós. Temos três finais, precisamos dos adeptos nos jogos em casa. Está tudo em aberto, vamos ter campeonato até o fim", disse o técnico português.

Por sua vez, o Flamengo beneficiou do empate (1-1) do Botafogo para ultrapassar o rival carioca e do empate (2-2) do Palmeiras para igualar a equipa de Abel Ferreira que, contudo, está na frente por ter uma melhor diferença de golos: 26 positivos contra 17. Hoje (22.30), o Fla recebe o Atlético Mineiro de Scolari, que também está na luta pelo título, tendo menos 3 pontos do que o líder.

Já o Botafogo, que liderou a maior parte do campeonato mas caiu agora para o 3º posto. Com o empate frente ao Santos, são já oito o número de partidas sem vencer. Uma série que poderá quebrar na próxima madrugada (00.30) na visita ao já despromovido Coritiba.

Mais atrás estão ainda o Grémio e o Bragantino, de Pedro Caixinha, que só entram em ação amanhã, com Goiás e Fortaleza, respectivamente.





