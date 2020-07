Brasileirão arranca a 9 de agosto mas sem equipas de São Paulo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou e fixou o regresso do campeonato para 9 de agosto, contrariando a posição das autoridades regionais, devido à covid-19 no Brasil, o segundo país mais afetado a nível mundial.

Até ao momento, apenas foi retomado o campeonato estadual do Rio de Janeiro, o formato de competição que precede o Brasileirão, quando o Brasil já regista mais de 1,62 milhões de casos e 65.487 de mortes associadas ao novo coronavírus.

Este cenário levou o governador do Estado de São Paulo, João Dória, a indicar que as equipas paulistas não participarão no Brasileirão, lembrando que as mesmas não terminaram o campeonato estadual, suspenso em março, devido à pandemia.

"Em relação à decisão da CBF de retomar [o campeonato] a 9 de agosto, o governo do estado de São Paulo não foi consultado", lamentou o governador, em conferência de imprensa.

Entretanto, a CBF lembrou que "os clubes aceitaram jogar fora dos seus próprios recintos, transferindo o estatuto de 'casa' para outras cidades, caso as suas não estejam 'livres' antes das datas de início das competições. Uma decisão que foi votada por 19 clubes do 'Brasileirão', entre os quais os de São Paulo".

O Flamengo, treinado por Jorge Jesus, é o detentor do título no 'Brasileirão', na época de estreia do técnico português, que levou também o clube 'carioca' à conquista da Taça dos Libertadores da América.

Esta época, o Flamengo está na final do campeonato do Rio de Janeiro (Taça do Rio), na qual defrontará na quarta-feira o Fluminense.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 535 mil mortos e infetou mais de 11,52 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (130.306) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,93 milhões), seguidos pelo Brasil.