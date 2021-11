Quando pensávamos que o futebol de seleções estaria arrumado para os próximos tempos, lá tivemos a bela notícia que ainda teremos que jogar mais dois jogos para podermos estar presentes no Qatar em 2022 (e vamos estar!)Hoje já volta um pouco da "normalidade" do futebol de clubes, com o jogo entre Sporting e Varzim para a Taça e depois no fim de semana com os restantes jogos desta eliminatória, para depois ser sempre a andar até ao final do ano.Enquanto não volta a primeira liga, damos uma olhada para as terras de Vera Cruz, com o Brasileirão sempre a andar, como já é hábito e fazemos uma paragem em Recife para um jogo da casa, entre o Sport Recife e o Bahia