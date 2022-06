Brasileiros apontam João Henriques ao banco do Vasco

O técnico português João Henriques é apontado como possível treinador do Vasco da Gama, de acordo com a rádio grenal. Zé Ricardo, que orientava o Gigante da Colina até há três dias, deixou o comando técnico para assumir os destinos dos japoneses do Shimizu S-Pulse.De acordo com a mesma fonte, o nome de João Henriques foi visto com bons olhos pela direção vascaína e as conversas devem avançar nos próximos dias.O treinador, de 49 anos, está desempregado desde que deixou o Moreirense em novembro. Al-Ahli Jeddah e Al Wahda foram as duas únicas experiências de Henriques no estrangeiro mas nunca como treinador da equipa principal sénior.Quanto ao Vasco, figura no 2º lugar da Série B brasileira, com 21 pontos em 11 jornadas, estando a quatro pontos do líder Cruzeiro.