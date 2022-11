Brasileiros apontam Pepa ao Atlético Mineiro caso Cuca deixe o clube

Pepa é um dos nomes cogitados como futuro treinador caso Cuca não permaneça no Atlético Mineiro em 2023, adianta o portal 'Goal'. O treinador português está atualmente ao serviço dos sauditas do Al-Tai, depois de ter principiado a temporada ao serviço do V. Guimarães.De acordo com a referida fonte, o técnico luso, de 41 anos, pode rumar ao Brasil, onde já rejeitou uma abordagem do Santos, numa altura em que comandava o Paços de Ferreira.Além de Pepa, Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, já terá sido consultado pela Direção do emblema mineiro.Campeão em 2021, o Atlético Mineiro está no sétimo posto do Brasileirão esta temporada.