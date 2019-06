Brasileiros até já criaram um "glossário" para ajudar a interpretar Jorge Jesus

Jorge Jesus teve esta segunda-feira o seu primeiro contacto com a imprensa brasileira e houve desde logo algo que saltou à vista de todos... até do próprio técnico: a forma diferente como certas expressões futebolísticas são ditas no português do Brasil.Jesus numa das suas respostas até falou de ter de "identificar alguns adjetivos" típicos do futebol canarinho para se fazer entender, mas também os próprios jornalistas sentiram necessidade de criar uma espécie de dicionário para ajudar os adeptos a entenderem certas palavras do novo técnico do Flamengo. Foi o caso do portal 'Extra', da Rede Globo, que elencou nove palavras e expressões ditas na conferência de imprensa e 'traduziu-as' para o português do Brasil...Avançado: atacante.Equipa: equipe.Gabigolo: Gabigol (os portugueses dizem "golo" em vez de gol)Keeper: goleiro (derivado do inglês goalkeeper)Performânce: desempenhoPlantel: elencoPormenor: detalheRelvado: gramado.Trinco: volante