Brasileiros avançam com dois nomes para substituir Vítor Pereira no Flamengo

«Vá se f..., o meu Flamengo não precisa de você»: adeptos com cântico para Vítor Pereira «Vá se f..., o meu Flamengo não precisa de você»: adeptos com cântico para Vítor Pereira

A pesada derrota do Flamengo frente ao Fluminense (4-1) na final do Cariocão pode ter ditado o ponto final na relação de Vítor Pereira com o clube rubronegro. O jornal brasileiro 'Globo Esporte' destacou esta segunda-feira dois nomes para a sucessão do português: Jorge Sampaoli e Jorge Jesus.O argentino - sem clube desde a sua saída do Sevilha, no passado mês de março e de que Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, é "entusiasta" – pode agora voltar ao Brasil, depois de passagens no Santos e Atlético Mineiro, em 2019 e 2020.Outra opção passa pelo favorito dos adeptos: o português Jorge Jesus. O ex-Benfica encontra-se a treinar o Fenerbahçe, na Turquia, mas não vive os tempos mais felizes com alguns meios turcos a reportarem a sua saída num futuro próximo . O destino pode mesmo ser o seu regresso ao Flamengo, clube que comandou entre 2019 e 2020 e com o qual venceu o Brasileirão, a Libertadores, a Supertaça do Brasil e a Supertaça Sul-Americana.Marco Braz, vice-presidente do Flamengo, assumiu, depois da derrota deste domingo, a necessidade de discutir a situação do clube: "Temos que rever alguma coisa, mas isto não passa por alguma troca ou situação que se vá decidir nas próximas 22 ou 23 horas. Amanhã, com calma, vou estar com as pessoas que devo estar, muito provavelmente vou estar com o Vítor [Pereira] ".