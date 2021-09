António Oliveira anuncia saída do Athletico Paranaense

António Oliveira anunciou esta quinta-feira a saída do comando técnico do Athletico Paranaense. "Encerro a minha passagem pelo Athletico Paranaense por decisão minha, há muito amadurecida e por diversas razões avaliadas de forma consciente e profissional", escreveu o treinador português, na conta pessoal do Instagram, um dia após a derrota (2-1) frente ao Cascavel, na 2.ª mão da meia-final do campeonato estadual, que ditou a eliminação do 'Furacão'.





A imprensa brasileira já havia adiantado o pedido de demissão de António Oliveira e que o mesmo fora aceite pela direção do clube de Curitiba. E agora o técnico de 38 anos confirmou a saída. "Foi uma experiência profissional de grande valia, onde conheci pessoas fantásticas e aprendi como me superar, mostrando que é possível pensar grande, mesmo com todas as dificuldades existentes", acrescentou o filho de Toni, concluindo: "Saio de consciência tranquila".Depois do empate a um golo na primeira mão, a derrota de ontem ditou o 'adeus' ao título estadual frente a uma equipa que disputa a Série D (4º escalão). António Oliveira, que chegou ao Athletico Paranaense em março deste ano, deixa o clube no 9º lugar do Brasileirão, nos 'quartos' da Taça do Brasil e nas 'meias' da Taça Sul-americana.











(notícia atualizada às 15h54)