Brasileiros avançam que Jorge Jesus renovou com o Flamengo por mais uma temporada

A imprensa brasileira dá conta, esta terça-feira, de uma possível renovação de contrato de Jorge Jesus por mais uma temporada - até junho de 2021 - com o Flamengo, colocando assim um ponto final às negociações que duravam há alguns meses. Isto depois do vice-presidente, Marcos Braz, ter deixado uma 'dica' nas redes sociais.





De acordo com as informações avançadas pelo 'Globoesporte', o treinador português, de 65 anos, irá passar a auferir 23 milhões de reais por temporada (cerca de 4 milhões de euros), um contrato que permite ainda ao antigo treinador de Benfica e Sporting sair do clube brasileiro antes de cessar o seu contrato, "mediante das ofertas de clubes europeus pré-determinados", avança. Nesse sentido, o 'Goal.com' revela que em causa estão os mercados português, espanhol ou inglês.Recorde-se que Jorge Jesus completou, na segunda-feira, um ano ao leme do 'Mengão', clube pelo qual conquistou o Brasileirão, a Libertadores, a Recopa e ainda a Supertaça brasileira. Num total de 51 jogos, o treinador português registou 38 triunfos, nove empates e quatro derrotas, com 118 golos marcados e 45 sofridos.