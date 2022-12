Brasileiros avançam que Pelé deixa de fazer quimioterapia e é colocado em cuidados paliativos

O jornal 'Folha de São Paulo' avança este sábado que Pelé está a receber cuidados paliativos no hospital de São Paulo onde se encontra internado, uma vez que os tratamentos de quimioterapia a que estava a ser sujeito desde 2021 foram suspensos. O antigo jogador está agora a ser submetido a "medidas de conforto", destinadas a aliviar as dores e a falta de ar.O antigo craque brasileiro, de 82 anos, foi diagnosticado com um cancro nos intestinos e estava a fazer tratamentos desde setembro do ano passado, quando foi operado.No início do ano foram detetadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.Os cuidados paliativos, recorde-se, visam aliviar a dor do paciente, sem sujeitá-lo a mais terapias invasivas.