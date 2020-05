Brasileiros avançam que Quaresma foi oferecido a Botafogo, Grémio e Vasco da Gama

A imprensa brasileira dá conta, esta sexta-feira, de uma possível transferência de Ricardo Quaresma, extremo português que representa os turcos do Kasimpasa, para o Brasil.





De acordo com o 'UOL', o internacional luso foi oferecido, durante estas últimas semanas, a três emblemas do Brasileirão, são eles Botafogo, Grémio e Vasco da Gama. Contudo, a mesma fonte avança que nenhum dos negócios poderá concretizar-se por culpa de alguns entraves como a idade (36) do jogador ou até mesmo a valorização do euro, dificultando, assim, uma possível transferência do ex-jogador de Sporting e FC Porto.