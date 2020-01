Brasileiros colocam Peseiro e Carvalhal na rota do Atlético Mineiro

O portal Goal (na sua versão brasileira) adianta este domingo que o Atlético Mineiro estará a ponderar os nomes de Carlos Carvalhal e José Peseiro para a sucessão a Vágner Mancini. Segundo aquela publicação, o emblema mineiro continua a ter o venezuelano Rafael Dudamel como favorito, mas a entrada em cena da dupla portuguesa, supostamente oferecida por por intermediários brasileiros com influência em Portugal, poderá mudar o estado das coisas.





Lembre-se que Carlos Carvalhal comanda atualmente o Rio Ave, ainda que no sábado até tenha anunciado que iria pedir a sua demissão na sequência do sucedido no encontro com o Gil Vicente. Quanto a José Peseiro, fora do ativo desde finais de 2018, quando deixou o comando do Sporting, foi nas últimas semanas apontado ao comando dos mineiros, tendo agora recebido parecer positivo do Banco BMG (os principais investidores do clube), algo que poderá ser determinante para a definição do futuro técnico.Lembre-se que o Brasileirão já conta com Jorge Jesus no comando do Flamengo, ao qual se deverá juntar Jesualdo Ferreira, técnico que terá praticamente tudo fechado com o Santos. Para além deste duo, de notar também a presença de Augusto Inácio no Avaí, equipa da Série B.