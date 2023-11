Brasileiros dizem que Abel Ferreira está a ponderar seriamente deixar o Palmeiras no final do ano

As declarações de domingo, após a vitória sobre o Internacional, quando disse estar "de saco cheio" com a rotina do futebol brasileiro, deixaram todos com a pulga atrás da orelha quanto à possibilidade de Abel Ferreira estar a ponderar deixar o Palmeiras. As palavras rapidamente ganharam dimensão e esta segunda-feira a ESPN Brasil revela que o técnico português terá mesmo essa possibilidade a passar-lhe pela cabeça, pese embora ter contrato até final do próximo ano.De acordo com a emissora, a tendência atual é que, mesmo que seja campeão, Abel possa deixar os paulistas e avançar, no final de 2023, com um ano sabático, de forma a recuperar-se e descansar depois de três anos intensos no futebol brasileiro. A ESPN Brasil lembra os rumores recentes que apontaram o técnico português ao Benfica, mas essa possibilidade (tal como abraçar qualquer outro projeto) é apontada por pessoas próximas ao técnico como algo "incoerente", especialmente em face do cansaço que Abel ter expressado nas últimas semanas.Com cinco jornadas pela frente, e na liderança (provisória) do Brasileirão, é neste cenário que Abel poderá estar a viver os seus últimos tempos no comando do Verdão. Por agora, escreve a ESPN, não houve nem está prevista qualquer conversa para uma eventual renovação contratual. O que está planeado é já a habitual reunião de balanço de ano, onde o técnico português informará da sua decisão quanto ao futuro...