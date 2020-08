Jesualdo Ferreira despedido do Santos

Jesualdo Ferreira já não é o treinador do Santos. O técnico português foi esta quarta-feira despedido do cargo dos paulistas, segundo adiantou o Globoesporte, numa informação que seria posteriormente confirmada pelo Santos.





De acordo com o portal brasileiro, a decisão da direção do Peixe foi comunicada numa reunião realizada esta tarde, na qual os dirigentes terão feito notar o seu desagrado pelos resultados recentes e comunicaram a decisão de dar por terminada a ligação entre as partes.Lembre-se que o Santos não venceu nenhum dos três jogos disputados no pós-confinamento (perdeu dois e empatou um), dizendo assim adeus de forma precoce ao estadual paulista. Ao todo, ainda que o registo seja afetado pela pausa devido à pandemia, Jesualdo apenas comandou o Santos em 15 partidas, conseguindo seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas.Para lá de Jesualdo Ferreira deixam o Santos todos os elementos da sua equipa técnica: Rui Águas, Antonio Oliveira, Daniel Gonçalves, Pedro Bouças e José Pedro Pinto.