Brasileiros dizem que Luís Castro está 'tentado' a aceitar proposta milionária do Al-Nassr

A grande campanha que o Botafogo tem vindo a fazer no Brasileirão 2023 centrou todas as atenções para Luís Castro, o 'timoneiro' da equipa.

De acordo com o 'LANCE!', o treinador português, que na última noite venceu o Palmeiras de Abel Ferreira e isolou-se ainda mais no topo da tabela classificativa no Brasil, está "tentado" em aceitar uma proposta milionária que o Al-Nassr colocou em cima da mesa. A mesma fonte acrescenta ainda que será a família do treinador quem terá a última palavra sobre o seu futuro e a possibilidade de treinar o clube onde atua o craque português Cristiano Ronaldo.





Questionado sobre a possibilidade de rumar ao futebol saudita, Luís Castro apontou...: "A minha situação contratual é aquela que existe desde o primeiro dia que entrei no Botafogo, quando vocês [jornalistas] pediram para eu sair. Tinha esse contrato com o Botafogo de dois anos, mas há uma cláusula no contrato em que diz que, para eu sair, outro clube tem de pagar a cláusula [fixada nos 2 milhões de euros]; para me mandarem embora, têm de pagar-me o que falta até ao final do ano. É isso. O que quero dizer é que hoje ganhámos ao Palmeiras, ganhámos bem e fomos justos vencedores", disse, na conferência de imprensa.Já John Textor, proprietário da SAF do Botafogo,português. "Combinámos que não íamos falar do assunto até este jogo. O Luís Castro tem uma proposta, as pessoas na Arábia Saudita estão a tentar controlar o mundo do futebol com dinheiro, é muito tentador. É uma decisão difícil. Os sauditas estão a ir atrás de tudo. Querem o meu melhor jogador no Lyon, o meu melhor jogador no Crystal Palace, os melhores jogadores e o meu treinador do Botafogo. Têm a estratégia de comprar tudo. Vamos ver o que vai acontecer não só com o Botafogo, mas com o mundo do futebol. São tempos estranhos", vincou, aproveitando para sublinhar a vontade do técnico em continuar no clube: "Ele ama este clube, sei que quer ficar. As pessoas pensam que estamos sempre a conversar sobre isto, mas só falamos sobre futebol. Ele disse-me o quanto ama este clube e este balneário. Vamos ver."Em declarações ao nosso jornal esta segunda-feira, o jornalista Carlos Mello, do 'Esporte News Mundo', elogiou o trabalho do treinador português, salientando a possibilidade de poder sagrar-se campeão brasileiro: "É candidato ao título no Brasil", palavras que poderá ler na íntegra