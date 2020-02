Brasileiros encantados: Jorge Jesus pagou do seu bolso prémios a funcionários do Flamengo

Jorge Jesus pagou do próprio bolso alguns prémios a funcionários do Flamengo. A verba, equivalente a um salário mínimo para cada um, foi distribuída pelo treinador português entre colaboradores que não faziam parte da lista de premiados pela conquista do Brasileirão e da Libertadores no ano passado. Entre eles estão responsáveis pela manutenção do relvado e seguranças, por exemplo, que não esconderam a emoção pelo gesto do 'míster.





De acordo com o jornal 'O Dia', JJ não queria que este gesto fosse público e pediu mesmo aos contemplados para não o revelarem mas o mesmo acabou por vir cá para fora, visto que era constantemente tema de conversa no centro de treinos do Mengão.Também os adeptos do Flamengo têm exaltado nas redes sociais a atitude de JJ, cada vez mais um Deus entre a 'torcida'.