Brasileiros falam em contrato milionário das Arábias para Abel Ferreira

O Al-Nassr da Arábia Saudita está interessadíssimo em desviar Abel Ferreira do Palmeiras e, segundo o ‘Globoesporte’, encontra-se disposto a oferecer-lhe 20 milhões de euros e um contrato de dois anos e meio.No entanto, o treinador português de 42 anos não parece interessado em trabalhar naquela zona do globo, tendo já recusado uma aproximação do Al Rayyan (Qatar) e do próprio Al-Nassr. Tudo indica que não tenha mudado entretanto de opinião...O português está vinculado ao Verdão até ao final de 2022, mas ainda anteontem confessou que iria refletir em relação à permanência no Brasil. Leila Pereira, a nova presidente do Palmeiras, quer Abel Ferreira à frente do projeto e promete-lhe reforços. Além disso, a dirigente procura convencê-lo a levar a família para São Paulo.