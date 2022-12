Brasileiros garantem que Luis Suárez será reforço do Grémio

O 'Globoesporte' noticia este sábado que Luis Suárez já tem novo clube: vai ser reforço do Grémio, de Porto Alegre. O acordo não está assinado mas estará tudo alinhavado para 'Luisito' alinhar pela primeira vez no Brasileirão, chegando como jogador livre após cinco meses no 'seu' Nacional de Montevideo, que ajudou a sagrar-se campeão no Uruguai, ainda antes do arrancar do Mundial do Qatar.A mesma fonte garante que a documentação entre as partes já está a ser trocada para que o vínculo passe a ser uma realidade, ainda que a oficialização do negócio não ocorra antes da próxima semana.O avançado uruguaio, de 35 anos, tem larga experiência na Europa, ao serviço de Ajax, Barcelona, Liverpool e Atlético Madrid, tendo ganho por duas vezes a Bota de Ouro.O Grémio irá suportar apenas um terço do salário do contrato para as próximas duas temporadas. A restante fatia irá ser suportada por empresas interessadas no negócio.