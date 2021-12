Brasileiros garantem que Marcos Braz e Spindel estiveram no Dragão a convite do FC Porto

As presenças de Marcos Braz e Bruno Spindel no Estádio do Dragão, a assistir ao FC Porto-Benfica (3-0) da Taça de Portugal, conforme Record adiantou , continua a dar que falar. De acordo com o que avançou o portal brasileiro 'Goal', os dirigentes do clube carioca foram convidados pela administração portista, com quem têm excelente relação, para assistir ao clássico.O facto de, pelo menos, Marcos Braz ter ficado na tribuna presidencial do Dragão sugere isso mesmo. O 'vice' do Flamengo sentou na mesma fila de Pinto da Costa, a apenas quatro cadeiras de distância da do presidente do FC Porto."Braz e Spindel estavam em Braga, onde conheceram as instalações do Sp. Braga e conversaram com o presidente do clube (António Salvador). De lá, foram para o Porto, numa viagem de cerca de 40 minutos de carro", refere ainda a mesma fonte, acrescentando que, Jorge Jesus acompanhou a partida "com cara de poucos amigos", à distância do banco de suplentes, por estar castigado, enquanto "Marcos Braz, por exemplo, foi visto a sorrir em diversos momentos".Recorde-se que os dirigentes do Flamengo continuam em Portugal para resolver o dossiê técnico, sendo que Jorge Jesus, com passado de sucesso no clube, é um dos treinadores desejados.