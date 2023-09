Brasileiros questionam: «Fantasma do título perdido pelo Benfica atormenta Bruno Lage?»

Bruno Lage chegou ao Botafogo há cerca de dois meses, mas tarda em convencer adeptos cariocas e analistas do futebol brasileiro. A derrota do fim de semana, diante do Flamengo, levou mesmo o próprio treinador a colocar o lugar à disposição e também fez a imprensa deixar duras críticas em face da escassez de resultados positivos e convincentes desde que assumiu a então invicta equipa do Rio de Janeiro.Um desses casos é o artigo assinado esta quarta-feira pelo conceituado jornalista Mauro Cezar Pereira, que na sua coluna do UOL Esporte questiona mesmo se o título perdido por Bruno Lage no Benfica, em 2019/20, poderá estar a atormentar o atual timoneiro do Botafogo. Na sua crónica, o jornalista brasileiro lembra precisamente essa época e o facto das águias terem chegado a ter 7 pontos de avanço para o FC Porto, antes deixarem escapar toda essa vantagem em poucos jogos. Nessa temporada, recorde-se, Lage chegou mesmo a ser demitido e ser substituído por Nélson Veríssimo a cinco partidas do final."Os encarnados não esquecem Lage, pelo título conquistado na temporada anterior à pandemia, e pela maneira como perderam o campeonato seguinte. Resta saber até que ponto isso ainda o incomoda. A sua reação após o clássico de sábado no Estádio Nilton Santos torna a pergunta pertinente", finaliza o colunista, apontando ao facto de Lage ter colocado o seu lugar à disposição após a derrota com o Flamengo.