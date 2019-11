Brasileiros revelam data limite para Jorge Jesus comunicar saída ao Flamengo

A ESPN revela esta quinta-feira que Jorge Jesus tem até 21 de dezembro para comunicar ao Flamengo a sua saída, caso seja esse o seu desejo. Como já era do conhecimento público, o treinador português tem contrato com o campeão brasileiro e sul-americano até maio de 2020, com uma cláusula que lhe permite o adeus já no final do ano. Agora, a estação televisiva revelou a data limite exacta, que é precisamente o dia da final... do Mundial de Clubes.O Fla vai disputar a competição no Qatar, entrando em ação logo nas meias-finais, no dia 17, defrontando o vencedor do embate entre Al-Hilal e Espérance de Tunis.De acordo também com a ESPN, se JJ quiser ser aumentado, o Flamengo tem o direito de renovar o vínculo até final do próximo ano, ou seja, por mais seis meses.Até ao momento, Jesus tem deixado em aberto o seu futuro, embora por várias vezes tenha admitido o seu sonho de rumar a um grande europeu para disputar a Liga dos Campeões. Comodeu conta, a saída de Jorge Jesus do Flamengo é muito provável após o Mundial de Clubes. O nosso jornal revelou ainda que o técnico português recebeu proposta de 30 milhões de euros da China