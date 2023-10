Brasileiros revelam "os cinco erros capitais" de Bruno Lage no Botafogo

Bruno Lage foi despedido na última madrugada do comando técnico do Botafogo, uma aventura que durou perto de três meses (foi oficialmente anunciado a 8 de julho). Poucas horas após o despedimento do treinador português, o site 'Globoesporte' avançou com aqueles que terão sido "os cinco erros capitais" de Bruno Lage que terão levado à rutura com os adeptos e com a direção do clube. Vamos a todos eles passo a passo.



Marcação em bloco alto

Contratado com o intuito de continuar o excelente trabalho desenvolvido pelo compatriota Luís Castro - com contribuição do interino Cláudio Caçapa -, Bruno Lage tentou implementar uma ideia de jogo diferente à que os jogadores estavam habituados com os dois técnicos anteriores. "Defesa sólida, ataque em velocidade e aproveitar as transições pelos lados do campo", estas eram, segundo o 'Globoesporte', as principais ideias em que assentava o estilo de jogo do Botafogo na parte inicial da temporada.

Contudo, com a entrada de Bruno Lage, a equipa começou a mudar a sua forma de se posicionar em campo, com uma abordagem pressionante sobre o adversário na saída de bola. O técnico português começou a exigir aos seus jogadores uma pressão em bloco alto, algo que terá deixado a última linha mais desconfortável no processo defensivo. A mudança teve impacto negativo na coesão que, até ao momento, a equipa demonstrava defensivamente.

Alterações importantes nos 'quartos' da Taça Sul-Americana

A eliminação nos quartos de final da Taça Sul-Americana, aos 'pés' do Defensa y Jusiticia, também teve um peso importante na rutura de Bruno Lage com a massa associativa do Botafogo. O treinador português poupou alguns jogadores na primeira mão da eliminatória e acabou por ficar pelo caminho no final. Os adeptos não ficaram nada contentes...

O momento em que colocou o lugar à disposição



Logo após a derrota com o Flamengo para o campeonato, Bruno Lage colocou o seu lugar à disposição na conferência de imprensa que se sucedeu no final do jogo disputado no Nilton Santos. O discurso do treinador luso surpreendeu os jogadores, a direção do clube e até os adeptos. Mais tarde, a direção do Botafogo viria a 'desmentir' o técnico, afirmando que Bruno Lage não se tinha expressado da melhor forma.





O momento em que Bruno Lage coloca lugar no Botafogo à disposição: «Não sou guloso pelo dinheiro»

Entre os erros apontados ao treinador português durante a sua passagem pelo 'Fogão', estão ainda as chamadas de Gabriel Pires (ex-Benfica) e de Gustavo Sauer (ex-Boavista que entretanto rumou por empréstimo para o futebol turco) para o onze inicial da equipa. A tentativa de adaptação de Danilo Neves ao corredor direito do meio-campo, assim como de JP como lateral-esquerdo também são vistas como erros do técnico.



Tiquinho Soares suplente foi... a gota d'água



Frente ao Goiás, aquele que viria a ser o seu último jogo no comando da equipa técnica do Botafogo, Bruno Lage decidiu deixar Tiquinho Soares, ex-jogador do FC Porto e de Vitória de Guimarães, de fora da equipa inicial, e colocou o experiente Diego Costa na frente de ataque. Pois bem, Tiquinho Soares tem sido um dos grandes destaques do Botafogo desde que chegou à equipa em agosto do último ano e um dos mais queridos dos adeptos. O avançado acabaria por ser lançado no arranque da segunda parte, marcando pouco depois (52') e evitando assim nova derrota do 'Fogão' no Brasileirão - seria a quarta consecutiva, quinta se estivéssemos a falar de todas as competições.