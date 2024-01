Brieller Pires critica James Rodríguez: «Ele parte para o atrito quando não joga»

O São Paulo arrancou a participação na Copa Paulista 2014 no passado fim de semana, com uma vitória por 3-1 frente ao Santo André. James Rodríguez, uma das figuras mais conceituadas da formação, não foi a jogo e não está sequer inscrito no torneio, algo que levantou muitas interrogações juntos dos adeptos paulistas.

O jornalista Brieller Pires comentou a situação e apontou o dedo ao colombiano de 31 anos: "Não pode cair no colo do treinador Thiago Carpini o que até o Dorival teve dificuldade em fazer, que é conseguir que o James tenha essa dinâmica no meio campo. Ele está disposto a entregar-se e adaptar-se? Quando o James tiver oportunidade e entregar, aí justifica jogar. Mas neste momento não se pode tratar o James como algo maior do que o processo da equipa."

"Ele já teve problema na Europa com Zidane [Real Madrid], com Rafa Benítez no Everton… É um jogador que parte para o atrito com o técnico quando não consegue jogar. Por isso o São Paulo precisa ter cabeça fria e seguir também as ideias do treinador, mesmo que seja num primeiro momento com o James como reserva", rematou.