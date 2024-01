Bronca da Copa São Paulo: Capitão do Vasco ouve insultos racistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vasco da Gama veio a terreiro denunciar um alegado caso de racismo na Copa São Paulo, competição de futebol júnior onde, de acordo com a direção do clube, o capitão Lucas Eduardo foi ofendido por elementos do Vitória, na derrota da formação vascaína por 1-4.

Lucas Eduardo garante que foi atingido por uma garrafa lançada da bancada e que ouviu gritos de "macaco" na partida disputada em Guarulhos.

"Como disse: tinha tudo para ser perfeito. Porém, a gente aprende a duras penas que a vida não é feita de caminhos perfeitos. Neste 13 de janeiro de 2024, tive a derrota mais dolorosa da minha carreira em todos os cenários possíveis", destacou o jogador no Instagram.

O Vasco emitiu um comunicado a apoiar o jogador: "O Vasco da Gama repudia as agressões sofridas por Lucas Eduardo e está tomando as medidas necessárias para investigar e punir os responsáveis. As agressões e crimes dessa natureza não serão tolerados e serão fortemente combatidos."