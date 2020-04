Júlio César aponta o forte motivo que pode levar Jorge Jesus a renovar com o Flamengo

A continuidade de Jorge Jesus à frente do Flamengo continua a ser uma incógnita, mas Júlio César, antigo guarda-redes brasileiro do 'Mengão', que trabalhou com o técnico português no Benfica, conta que há um desafio que pode convencer o treinador a assinar: a conquista do Mundial de Clubes.





"Acredito fortemente que, depois da derrota com o Liverpool no Mundial, ele quer voltar a jogar esta competição para tentar ser campeão do Mundo. O Flamengo reforçou-se mais e acredito que ele vai continuar. Acho que ficou um sabor amargo depois daquele jogo", explicou no programa 'Expediente Futebol', da Fox Sports Brasil.O antigo guarda-redes não esconde que gostaria de ver Jesus manter-se à frente da equipa carioca. "Não converso sobre isso com o mister, apesar da proximidade e do carinho que temos um pelo outro. Procuro tê-lo mais como amigo, falar sobre Portugal, país que ele sabe que eu amo. Mas gostaria que ele ficasse", frisou.