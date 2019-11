Bruno de Carvalho pede humildade a Jorge Jesus

Bruno de Carvalho esteve ontem em Coimbra, a convite do Núcleo de Estudos de Economia, da Universidade, para participar, com o treinador Acácio Santos e o presidente da Académica Pedro Roxo, numa conferência sobre o negócio do futebol. O ex-presidente do Sporting falou aos jornalistas mas recusou-se a responder a questões relacionadas com o julgamento do ataque à Academia, que decorre em Lisboa. BdC compareceu na primeira sessão, na segunda-feira, e pediu dispensa das seguintes, alegando não ter meio de transporte e estar completamente "depauperado".

Em Coimbra, além de questionar o "futebol moderno", que "continua a envolver valores astronómicos, apesar do fair play financeiro" imposto pela UEFA, Bruno de Carvalho abordou o trajeto de Jorge Jesus no Flamengo. "Tenho pena que o Jorge já não consiga ter aquele registo de humildade que tinha no início. Vai ganhar o campeonato e a Taça Libertadores. O excelente trabalho que está a fazer só traz coisas boas ao futebol português mas, se pudesse dar-lhe um conselho, era para ter humildade, pois deixará para sempre uma marca no Brasil, com o nome de Jorge Jesus", atirou.