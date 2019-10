Bruno Fernandes: «Jorge Jesus é um excelente treinador»

Bruno Fernandes, no final do Portugal-Luxemburgo, foi questionado sobre o sucesso que Jorge Jesus está a alcançar no Brasil, e não hesitou em garantir que o seu antigo treinador vai "marcar a diferença".

"É um excelente treinador, com ideias muito diferentes daquilo que é normal e acredito que ele irá marcar a diferença, em todo o lado que passou isso aconteceu. Infelizmente no Sporting não conseguiu ser campeão, mas estou a torcer pelo sucesso dele", afirmou o internacional português ao ‘Esporte Interativo’, onde ainda brincou com o seu antigo responsável técnico: "Não lhe posso dar muito moral, senão depois ele ainda diz que foi ele que me ensinou tudo."

César Sampaio critica

Uma visão diferente tem o adjunto de Tite na seleção do Brasil, César Sampaio. "O Flamengo pratica um futebol muito bonito, ofensivo, mas não é o brasileiro. É um futebol desequilibrado pois às vezes desestruturam o setor defensivo e do meio-campo", acusa.