Bruno Guimarães lidera Brasil na vitória sobre o Peru

O Brasil venceu o Peru, por 1-0, na estreia do torneio pré-olímpico, jogo disputado em Armênia, na Colômbia.





A equipa brasileira dominou a primeira parte, com Bruno Guimarães a destacar-se e a comandar a seleção orientada por André Jardine.O médio, que está em negociações com o bnefica, fez a assistência para o golo, que teve assinatura de Paulinho. Um passe de maestro que valeu a vitória ao Brasil, que assim empata com o Uruguai na liderança do grupo, com três pontos e um golo marcado.