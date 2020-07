Bruno Henrique: «Benfica? Jorge Jesus tem de resolver com a direção o que é melhor para ele»

Bruno Henrique gostaria que Jorge Jesus continuasse no Flamengo e sublinhou que terá de ser o treinador, juntamente com a direção do Flamengo, a resolver o seu futuro na sequência do interesse do Benfica no técnico.





"O míster não comentou nada connosco. Se lhe chegou essa proposta ou não, quem tem que tratar sobre essa possibilidade é ele com a direção. Nós torcemos e esperamos que ele fique connosco bastante tempo. Essa possibilidade é pessoal e ele é que tem que resolver com a direção o que é melhor para ele (...) Cabe a ele olhar para o que é melhor para ele e para a família", disse o avançado em conferência de imprensa."Brincamos com ele e ele brinca connosco, até em questões relacionados com contratos. Quando ele estava a renovar, deixou sempre claro para nós qual era o desejo dele e sempre falou tudo connosco. Não vejo silêncio particular dele connosco. Com os adeptos, não sei. Está bem animado e contente com tudo que está em torno dele no Flamengo", completou Bruno Henrique.