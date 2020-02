Bruno Henrique descansa adeptos: «Estou bem e tudo não passou de um grande susto»

Bruno Henrique saiu de maca do jogo da 1.ª mão da Supertaça sul-americana (2-2), mas apesar do enorme susto, o avançado do Flamengo não sofreu nenhuma lesão grave.





"Muito obrigado a Deus pela proteção. Estou bem e tudo não passou de um grande susto. Agradeço também as orações e boas energias de todos vocês! Já já estaremos juntos novamente", referiu o futebolista brasileiro, de 29 anos, nas redes sociais após a realização de exames, que afastaram um cenário de longa paragem.