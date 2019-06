Bruno Henrique e Rodrigo Caio rendidos aos treinos de Jorge Jesus: « É igual na Europa»

Jorge Jesus insiste com jogadores do Flamengo: «Não quero ver a bola a chorar!» Jorge Jesus insiste com jogadores do Flamengo: «Não quero ver a bola a chorar!»

A carregar o vídeo ...

"Moisés" ou "ele está no meio de nós": os memes dos adeptos do Flamengo com Jorge Jesus



"Moisés" ou "ele está no meio de nós": os memes dos adeptos do Flamengo com Jorge Jesus

O estilo de Jorge Jesus já conquistou os jogadores do Flamengo. Após os primeiros dias à frente do comando técnico do clube brasileiro, o treinador português recebeu elogios por parte de Rodrigo Caio e Bruno Henrique, com este último a referir que o método é semelhante ao que encontrou nas duas temporadas que jogou no Wolfsburgo."Tudo o que a gente treina, o faz aqui, é igual na Europa. Quando estive na Alemanha não foi diferente. As coisas que ele (Jorge Jesus) faz aqui são as mesmas que aprendi lá. Ele trouxe essa filosofia por ser Europeu. Também é bom para os rapazes saberem como é na Europa", disse Bruno Henrique.Também Rodrigo Caio abordou o trabalho de Jorge Jesus, elogiando a intensidade dos treinos e afirmando mesmo que "já se vê diferença" na equipa."A gente vê a intensidade dos treinos, a intensidade que ele e os auxiliares colocam em tudo o que fazem. Nós estamos dando o máximo para entender o que ele pede, e já se vê diferença no posicionamento, na equipa, em apenas três dias", declarou Rodrigo Caio.