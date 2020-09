Bruno Henrique é um dos seis jogadores do Flamengo que testou positivo à Covid-19

O azar parece ter batido à porta do Flamengo na Taça Libertadores. Depois da pesada derrota sofrida na sexta-feira no jogo com o Independiente del Valle, a pior da história do clube brasileiro na competição sul-americana, o Flamengo vê-se agora desfalcado de seis jogadores para o jogo com o Barcelona de Guayaquil, no Equador, devido ao coronavírus.





Ontem o clube carioca divulgou nas redes sociais que seis jogadores testaram positivo à Covid-19 e esta segunda-feira o 'Globoesporte.com' revela o nome dos futebolistas que estão "assintomáticos e em isolamento".O avançado Bruno Henrique, alvo de interesse do Benfica, é um dos jogadores infetados, assim como o capitão Diego Ribas. Mauricio Isla, Michael, Matheuzinho e Filipe Luís são os outros jogadores que testaram positivo à Covid-19.O jogo com o Barcelona de Guayaquil está agendado para a noite de terça-feira.